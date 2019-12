Dode bij schietpartij in centrum van Almere

Bij een schietpartij in een woning aan het Stadhuisplein in Almere is vanmiddag een dode gevallen. De politie hield korte tijd later vlakbij de woning een verdachte aan.

Het is nog onduidelijk wat er precies gebeurd is in de woning in het centrum van de stad. Het motief is onbekend. De politie wil ook nog niets zeggen over de identiteit van het slachtoffer of de dader, meldt Omroep Flevoland.

Op het moment van de schietpartij, om 15.50 uur vanmiddag, was het druk in het centrum van de stad. Voor de landing van de traumahelikopter met een medisch team, werd het Stadhuisplein korte tijd afgezet.