Franse militairen doden tientallen Malinese militanten

Franse militairen hebben in Mali 33 jihadisten gedood, heeft president Macron bekendgemaakt. Dat gebeurde vannacht bij een operatie in het midden van het land, dicht bij de grens met Mauritanië.

Bij de actie werden ook twee Malinese politiemensen bevrijd die door de jihadisten waren gegijzeld. Een strijder werd gevangengenomen.

Macron maakte het nieuws wereldkundig tijdens een bezoek aan Ivoorkust, een buurland van Mali. Hij bezocht daar de Franse gemeenschap en Franse militairen. Frankrijk heeft zo'n 4500 militairen in de Sahel-regio. Veel landen daar zijn voormalige Franse kolonies.

Jihadisten plegen vaker aanslagen

De Franse troepen worden vooral ingezet in de strijd tegen moslimextremisten. Niet alleen in Mali, ook in Niger en Burkina Faso plegen die steeds vaker aanslagen. Zo werden deze maand in Niger zeker zeventig militairen gedood.

Eind november kwamen bij een helikopterongeluk in Mali dertien Franse militairen om het leven. Bij een anti-terrorismeoperatie botsten twee helikopters op elkaar. Het was bijna veertig jaar geleden dat zo veel Franse militairen op een dag sneuvelden.