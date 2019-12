Dode bij aanrijding A4, deel snelweg richting Den Haag nog dicht

Bij een aanrijding vannacht op de snelweg A4 is een dode gevallen. Het gaat om de bijrijder. De 33-jarige bestuurder uit Rotterdam is aangehouden. Omdat de politie nog onderzoek doet naar het voorval blijft de weg voorlopig dicht tussen Burgerveen en Hoogmade. Naar alle waarschijnlijkheid is de weg rond 13.00 uur weer vrij.

De politie kreeg rond 03.30 uur vannacht een melding over een auto die in brand stond op de A4. "Hoe het ongeval heeft plaatsgevonden is voor de politie nog niet duidelijk", zegt de politie. Op dit moment wordt daar door nog steeds onderzoek naar gedaan. Volgens een politiewoordvoerder gebeurt dat uiterst nauwkeurig en wordt alle tijd genomen. "We doen sporenonderzoek en willen precies bekijken wat er aan de hand is geweest."

Bestuurder aangehouden

Toen de politie vannacht aankwam op de plek van het ongeluk, was de auto al uitgebrand. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Wie hij of zij is, is onduidelijk. Ook dat wordt volgens de politie onderzocht. De bestuurder van het voertuig is aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij het ongeval. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Zolang de A4 richting Den Haag dicht is, raadt de ANWB aan om te rijden via Sassenheim en Wassenaar over de A44. Op die weg staat inmiddels een file.