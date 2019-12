Arrestatie voor beschieten agenten in Hongkong, nieuw protest ophanden

De afgelopen maanden werd er bij de protesten steeds meer geweld gebruikt, zowel door betogers als door de autoriteiten. De steun van de bevolking voor de betogers lijkt echter onverminderd groot. Vorige maand behaalden zogeheten pro-democratie-kandidaten een grote overwinning bij lokale verkiezingen.

Ook voor dit weekend is opgeroepen tot een massaal protest. Het is onder meer de bedoeling dat winkelcentra worden bezet. In het district Yuen Long is een betoging ter herdenking van een aanval die vijf maanden geleden plaatsvond in een treinstation. Een gewapende bende sloeg toen in op vreedzame betogers en omstanders.