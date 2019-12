Bolsonaro tegen journalist: 'Je hebt een vreselijk homoseksueel gezicht'

Bolsonaro's zoon Flavio is volksvertegenwoordiger van de deelstaat Rio de Janeiro. Hij heeft volgens de aanklacht 'spookmedewerkers' aangesteld en hun loon laten terugvloeien naar hemzelf. Daarnaast verdenkt het Braziliaanse Openbaar Ministerie hem van witwaspraktijken. Flavio Bolsonaro spreekt de beschuldigingen tegen.

De opmerkingen van het Braziliaanse staatshoofd aan het adres van de verslaggever kregen bijval van juichende en lachende aanhangers van de president, die al een paar keer eerder opviel met homofobe uitspraken. Zo zei hij in 2011 dat hij niet in staat was om van een homoseksuele zoon te houden: "Ik heb liever dat mijn zoon omkomt bij een ongeluk dan dat hij thuiskomt met een vent met een snor".

De homobeweging in Brazilië is er laaiend over. Sommigen plaatsten foto's van zichzelf en van homoseksuele beroemdheden met de tekst 'een vreselijk homoseksueel gezicht'.