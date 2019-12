Helft treinen geannuleerd, autoverhuur Frankrijk piekt in kerstweekeinde

Inzet van de stakingen, die de derde week zijn ingegaan, zijn de ingrijpende pensioenplannen van de regering. In het huidige stelsel is de officiële pensioenleeftijd 62 jaar, voor spoorwegpersoneel ligt dat nog lager. De regering wil die leeftijd voor iedereen verhogen naar 64 jaar.

De vakbonden verwerpen de plannen en zitten met de regering aan de onderhandelingstafel. De Fransen hoopten op een vakantiebestand en premier Philippe riep de vakbonden op om de staking op te heffen "voor de miljoenen Fransen die de feestdagen bij hun familie willen vieren". Maar de vakbonden die de harde lijn volgen, hebben gezegd niet op te geven en tijdens de Kerst door te staken.

Omzetverlies

Ook in Parijs, waar het jaarlijks rijendik staat voor de prachtig versierde kerstetalages, is het een stuk rustiger dan in andere jaren. Fransen stellen hun kerstaankopen uit, omdat ze niet weten of ze de stad in of uit komen. "De toerismesector klaagt steen en been over de stakingen. Het metronetwerk ligt plat, en dat terwijl Parijs de nummer een bestemming is deze dagen. Hotels en winkels maken tientallen procenten omzetverlies", zegt Renout.

In de wintersportgebieden is zo'n 10 procent van de boekingen geannuleerd, vooral door mensen die vanuit Parijs zouden komen. Daarom laten sommige skipisten bussen naar Parijs rijden, om de mensen daar zelf op te halen.