Wolf jaagt Duitse crèche bos uit

Een kinderdagverblijf in een Duits bos moet voorlopig dicht omdat er een agressieve wolf in de buurt is opgedoken. Het dier heeft al veel schapen in de deelstaat Sleeswijk-Holstein gedood.

De kinderen zijn de afgelopen twee dagen ondergebracht in een andere crèche, buiten het bos. Wat er na de kerstvakantie zal gebeuren is nog niet duidelijk.

De 'waltkita' (boscrèche) had al eerder maatregelen genomen tegen wolven in het bos: kinderen mochten alleen nog in groepjes naar buiten en medewerkers hadden fluitjes gekregen om het dier weg te jagen. Hoewel wolf GW1430m nog altijd niet in de buurt van het blokhutje is gezien, werd woensdag toch besloten voorlopig te vertrekken.

"De wolf is mensenschuw en en zal niet meteen kinderen aanvallen", legt de directeur van de crèche uit. "Maar we hebben wel de verantwoordelijkheid om de kinderen voor 100 procent veilig te houden."

Opvallend agressief

"We maken ons zorgen om onze kinderen", zegt een verontruste moeder. "Aan de ene kant zeggen ze dat de wolf niet gevaarlijk is, maar de kinderen mogen ook niet meer het bos in. Dat valt niet te rijmen."

Het viel haar bovendien op dat de wolf agressiever is dan soortgenoten. "Elke dag hoor je dat de wolf schapen pakt. Dat kan niet alleen honger zijn."

De wolf is een beschermde diersoort, maar het Duitse parlement nam dit jaar een wet aan om dieren die overlast geven dood te kunnen schieten. Hoewel schapen regelmatig slachtoffer worden van wolven, is een aanval op een mens nog nooit voorgekomen.