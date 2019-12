Tientallen arrestaties MS-13-bende in New York

In de Amerikaanse staat New York zijn 96 mensen opgepakt die tot de beruchte bende MS-13 zouden behoren. Ze worden verdacht van meerdere gewelds- en drugsdelicten.

De arrestaties vonden gisteren en eergisteren plaats op Long Island. Onder de verdachten zijn Amerikaanse burgers, maar ook illegale immigranten. De verdachten zijn tussen de 16 en 59 jaar oud.

MS-13 werd in de jaren 80 in Los Angeles opgericht door Salvadoranen die de burgeroorlog in hun land waren ontvlucht. De bende staat bekend om meedogenloos geweld. In New York worden enkele tientallen moorden in verband gebracht met MS-13.

Wijdvertakt

De arrestaties komen na een onderzoek van 2 jaar naar de bende, waarbij meer dan 200 telefoons werden afgeluisterd. Zo bracht de politie drugshandel vanuit El Salvador in kaart, met takken door de VS en richting Europa. Door het onderzoek zouden meerdere moorden zijn voorkomen.

Bij de invallen werden ook 10 kilo cocaïne en honderden fentanylpillen in beslag genomen. Ook werden er meerdere vuurwapens en 200.000 dollar in cash gevonden.