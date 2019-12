Jeroen Pauw heeft vanavond afscheid genomen van zijn programma met een korte terugblik op 5 jaar Pauw. Aan het eind bedankte hij zijn redactie en kijkers.

"Dit is het moment waarop de redactie gaat kijken of er een hapering komt of een half nat oog, dat de emotie de overhand krijgt", lachte Pauw aan het einde van zijn talkshow. Tot grote emoties kwam het ogenschijnlijk niet.