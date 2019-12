Zenmotor van Pirsigs bestseller naar Smithsonian

De motor van schrijver Robert Pirsig is overgedragen aan het Amerikaanse Smithsonian Museum of American History. Het voertuig stond centraal in zijn bestseller Zen en de kunst van het motoronderhoud.

In dat boek onderzoekt Pirsig de vraag hoe de mens zich verhoudt tot de natuur en technologie door het onderhoud van zijn oude motor als metafoor te nemen. Het verhaal is gebaseerd op een reis van 9000 kilometer die Pirsig met zijn 11-jarige zoon aflegde op de motorfiets.

Hoewel Pirsig door ruim 120 uitgevers werd afgewezen, werd het boek uiteindelijk gepubliceerd in 1974. Er werden miljoenen exemplaren van verkocht.

'Pionier'

Veel lezers raakten door het boek geïnspireerd om zelf op de motor te stappen. "In een auto zit je altijd nog in een doosje. Je hebt niet eens door dat wat je door een autoraam ziet nog meer tv is: je bent een passieve toekijker", redeneerde Pirsig. "Op een motor is dat anders. Daar word je onderdeel van alles."

"Pirsig was een pionier voor het motortoerisme", zegt de curator van het Smithsonian. "Hij roemde de vrijheid van de openbare weg."

In de garage

De motorfiets stond jarenlang in de garage bij de familie Pirsig, maar na zijn dood in 2017 zocht weduwe Wendy Pirsig contact met het museum of die interesse had. Ze doneert ook het favoriete gereedschap van haar man, een leren jas en wegenkaarten. Daarnaast krijgt het museum het manuscript van Zen.

Pirsigs vrouw is blij dat het prestigieuze museum de motor wilde hebben. "De filosofie van mijn man ging over menselijke waarden, en hij wilde laten zien hoe kwaliteit centraal staat in het bestaan. Het is toepasselijk dat het beste geschiedenismuseum in het land deze gift krijgt."

Het Smithsonian, waar verschillende musea en een dierentuin onder vallen, heeft al veel topstukken uit de Amerikaanse geschiedenis is bezit, zoals de originele Star spangled banner, de Apollo 11-capsule en de robijnrode schoentjes uit The Wizard of Oz.