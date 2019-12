Grote brand in lab voor medicinale cannabis in Rotterdam

In Rotterdam is een zeer grote brand uitgebroken in een laboratorium waar medicinale wiet wordt gekweekt. Er komt veel rook bij vrij. Die trekt over een industriegebied richting een woonwijk in Schiedam.

In verband met de rookontwikkeling is een NL-Alert verstuurd. De brandweer roept mensen op om ramen en deuren te sluiten. Er worden nog metingen gedaan om te controleren of er gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen.

De eigenaar van het bedrijf Maripharm, aan de Nieuw-Mathenessestraat, had rook op zijn camerasysteem gezien. Daarop belde hij rond 21.30 uur de brandweer. Die stelde vast dat er brand was uitgebroken in het cannabislab.

Omdat het vuur woedt op een industrieterrein, heeft de brandweer opgeschaald met meerdere eenheden. Er was voor zover bekend niemand in het laboratorium toen de brand uitbrak.