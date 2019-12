Vermiste puber toevallig gevonden bij kinderpornoverdachte Duitsland

Bij een kinderpornoverdachte in Duitsland is een 15-jarige jongen gevonden die al zo'n twee jaar vermist was. De jongen verschool zich in een kast toen de politie hem bij toeval vond.

De politie deed een huiszoeking omdat de 44-jarige bewoner wordt verdacht van het verspreiden van kinderporno. Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen dat de jongen tegen zijn wil werd vastgehouden in het huis.

De jongen woonde twee jaar geleden nog bij een woongroep, meldt persbureau DPA. De politie doet geen mededelingen over de zaak, omdat het om een minderjarige gaat. De jeugdbescherming ontfermt zich over hem.

Bij de huiszoeking werd ook een man van 77 aangehouden. Hij is vermoedelijk de vader van de verdachte. Hij werd later op de dag vrijgelaten.