UEFA beboet Turkse voetbalbond voor militair saluut

De UEFA heeft een boete van 50.000 euro opgelegd aan de Turkse voetbalbond omdat spelers van het Turkse elftal een militaire groet hadden gebracht bij de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Albanië en Frankrijk. Zestien spelers kregen een reprimande. De UEFA verbiedt referenties aan politiek of religie tijdens wedstrijden.

De spelers brachten de groet in beide wedstrijden na een doelpunt. Volgens de UEFA was dat "ongepast in verband met de specifieke politieke context op dat moment". Kort voordat de internationals het gebaar maakten, afgelopen oktober, was het Turkse leger begonnen met een offensief tegen de Koerdische strijdgroepen in Noord-Syrië.

Na de wedstrijd tegen Albanië werd een foto van een vergelijkbare groet verspreid via het officiële Twitteraccount van het elftal. Daarbij stond dat de overwinning werd opgedragen aan "de dappere soldaten en medemartelaren".

Ook Robinho op vingers getikt

Ook spelers van Istanbul Basaksehir maakten het gebaar, bij een Europa League-wedstrijd. Onder de voetballers die het saluut brachten, waren de Braziliaan Robinho en de Bosniër Visca. Zij en vier anderen kregen eveneens een reprimande van de UEFA.