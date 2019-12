Amerikaanse diplomatenvrouw die Brit doodreed alsnog aangeklaagd

Een Amerikaanse vrouw die in Engeland een 19-jarige motorrijder doodreed en daarna naar de Verenigde Staten is gevlucht, wordt aangeklaagd voor gevaarlijk rijgedrag. Anne Sacoolas reed de man in augustus in de buurt van Oxford dood.

De vrouw zou met haar auto aan de verkeerde kant van de weg hebben gereden. Ze genoot op dat moment diplomatieke immuniteit omdat haar man diplomaat was. Tijdens het politieonderzoek ging ze naar de VS.

Precedent

De Britse autoriteiten zijn nu een uitleveringsprocedure begonnen om de vrouw naar Groot-Brittannië te krijgen. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft al laten weten dat het niet aan een dergelijke procedure meewerkt.

Een woordvoerder zegt dat het uitleveren van de echtgenote van een voormalig diplomaat een buitengewoon verontrustend precedent zou scheppen. Bovendien stelt de VS dat de vrouw nog steeds diplomatieke immuniteit geniet.

14 jaar

Ook de advocaat van Sacoolas zegt dat de vrouw niet zal terugkeren naar het Verenigd Koninkrijk om een gevangenisstraf te riskeren van veertien jaar. Hij noemt dat een onevenredige straf voor een vreselijk maar onbedoeld ongeval.

Volgens hem heeft zijn cliënte volledig meegewerkt aan het onderzoek. "En we zullen in gesprek blijven met de Britse autoriteiten om met deze vreselijke tragedie verder te gaan."