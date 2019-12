Met hulp van Rico-Badr wint kickboksen aan populariteit

Ook Farid Gamei van de Vechtsportautoriteit ziet de populariteit van kickboksen toenemen. "In fitnesscentrums wordt het meer beoefend. Mensen zijn het zat om achter een apparaat te zitten", zegt hij erover. Ook groeit het aantal kickbocks-evenementen. "Niet zozeer het aantal grote, maar juist de kleinere evenementen nemen toe."

Slecht imago

Kickboksen en andere vechtsporten hebben lang te maken gehad met een slecht imago. Zo waren er geweldsincidenten rond vechtsportgala's en ook kwamen er geregeld criminelen op af. In 2010 noemde de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan de gala's "netwerkbijeenkomsten van criminelen".

Anno 2019 is dat beeld aan het veranderen. "Je ziet dat er minder criminaliteit is", zegt Gamei. "Mensen gedragen zich beter. Het publiek is mainstream geworden."

En dus wordt de sport steeds populairder. Gamei: "Rico Verhoeven is een echt boegbeeld, een ambassadeur voor de sport. Ook zie je steeds meer bn'ers die aan kickboksen doen. Het is laagdrempelig en mensen zien dat het niet meer eng is."