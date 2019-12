Honderden mensen lopen mee in lichtjestocht voor slachtoffer pinmoord

In Hoofddorp hebben honderden mensen meegelopen in een lichtjestocht voor de man die deze week werd doodgestoken bij een geldautomaat. In stilte voerde een optocht van mensen met kaarsen, lampionnen en andere lichten door de wijk Toolenburg om medeleven te tonen aan de nabestaanden.

Ook langs de kant van de weg hadden bewoners lichtjes geplaatst. "Ik heb bloemen neergelegd, een kaarsje gebrand en nu loop ik mee. Dat is het minste wat je kan doen", zegt een van de deelnemers tegen NH Nieuws. Burgemeester Schuurmans liep ook mee in de tocht.

Verdachten langer vast

Het slachtoffer, een man van 64, werd afgelopen maandag doodgestoken. Hij stond met zijn vrouw te pinnen toen hij werd overvallen. In de worsteling die vervolgens ontstond, werd hij dodelijk geraakt.

Twee 15-jarige jongens zijn opgepakt voor de overval. Vandaag heeft de rechter-commissaris besloten dat ze voorlopig blijven vastzitten, heeft het Openbaar Ministerie laten weten. Dat betekent dat er voldoende ernstige verdenking is tegen de twee jongens.