Queen voor het eerst hofleverancier in Top 2000

Voor het eerst in het bestaan van de Top 2000 van NPO Radio 2 zijn niet The Beatles, maar is Queen de hofleverancier. De Britse band heeft dit jaar 37 nummers in de lijst staan, twee meer dan vorig jaar, zo bleek bij de onthulling van de complete lijst.

De top-10 werd eerder al bekendgemaakt. Daardoor was al bekend dat Bohemian Rhapsody de lijst weer aanvoert. Queens hit uit 1976 staat voor de 17de keer van de 21 edities op de eerste plaats.

Tot vorig jaar waren de The Beatles steeds de groep met de meeste noteringen in de Top 2000. Dit jaar staan ze er 36 keer in, twee minder dan vorig jaar. Coldplay volgt met 28 nummers. Van de Nederlandse bands is Bløf de groep met de meeste noteringen: achttien in totaal.

De uitzending van de Top 2000 vanuit Beeld en Geluid in Hilversum begint woensdag, op Eerste Kerstdag, om 08.00 uur. De eerste plaat die wordt gedraaid is Suite: Judy Blue Eyes van Crosby, Stills & Nash.