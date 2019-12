IJsstadion Thialf in financieel zwaar weer

Thialf in Heerenveen staat er financieel slecht voor. Het ijsstadion heeft een tekort van 700.000 euro en dat is 20 procent van de totale begroting. Als er geen maatregelen worden genomen, loopt het tekort volgend jaar op tot 800.000 euro.

Grootste oorzaak van de problemen is volgens stadiondirecteur Marc Winters de hoge energierekening. In een brief aan de relaties van Thialf schrijft Winters dat de financiële situatie leidt tot steeds meer zorgen.

Verdubbeling

De oorzaak is volgens Winters een mix van factoren aan de inkomsten- en uitgavenkant, maar het grootste probleem zijn de elektriciteitsprijzen. Die zijn volgens hem in de afgelopen drie jaar bijna verdubbeld. Dat speelt het stadion flink parten, schrijft Winters in de brief, die in handen is van de Leeuwarder Courant.

Het ijsstadion werd een paar jaar geleden gerenoveerd. In 2016 werd die renovatie afgerond. Toen werden de provincie Friesland en de gemeente Heerenveen aandeelhouder. Een deel van de oppositie in de Provinciale Staten maakte zich toen al zorgen over de financiële situatie van Thialf.

Herstelplan

De aandeelhouders eisen nu actie van Thialf. De komende maanden moeten plannen worden gemaakt om de kosten te verlagen en de inkomsten te verhogen. Het is de bedoeling dat het herstelplan er in april ligt.