20 jaar cel voor moord op Deventenaar

Een 43-jarige man die twee jaar geleden iemand doodstak in Deventer is in hoger beroep veroordeeld tot twintig jaar cel. Dat is vijf jaar meer dan vorig jaar werd opgelegd door de rechtbank. Volgens het gerechtshof was sprake van een vooropgezet plan.

Het slachtoffer, een 26-jarige man uit Deventer, had een relatie met het nichtje (21) van de dader, Murat D. Die verklaarde dat hij de man doodstak in een opwelling. "Hij misbruikte haar. Dat heb ik teruggelezen in app-gesprekken. Het werd me zwart voor de ogen", verklaarde de dader.

Op 4 oktober 2017 was D. op bezoek bij zijn nichtje. Toen het slachtoffer aan kwam rijden wilde de man naar eigen zeggen met hem spreken. Het slachtoffer reed er vervolgens vandoor. Na een achtervolging werd zijn auto klemgereden en ontstond een worsteling op straat, schrijft RTV Oost.

Vleesmes

De dader haalde een vleesmes uit zijn zak en stak de man ongeveer twintig keer, met name rond de hals. Het gerechtshof stelt nu dat hij bewust het mes op zak had om zijn daad te plegen. Daarom is moord bewezen. Wat strafverzwarend werkt, is dat de dader het slachtoffer hevig bloedend op straat heeft achtergelaten.

In eerste aanleg, toen de dader werd veroordeeld tot vijftien jaar, oordeelde de rechter dat het ging om eerwraak. Dat is volgens het gerechtshof niet bewezen. Verklaringen van deskundigen spreken elkaar te veel tegen.