Johnson wint brexitstemming, uittreding op 31 januari dichterbij

Het was de eerste keer dat Britse parlementariërs in het Lagerhuis debatteerden en stemden over de wet. Het was een aangepaste versie van de wet waar eind oktober een meerderheid voor was, maar uiteindelijk niet definitief werd aangenomen omdat het Lagerhuis meer tijd wilde om de wetgeving te bestuderen. Johnson trok de wet daarop in en schreef nieuwe verkiezingen uit.

Na het kerstreces volgen in de tweede week van januari opnieuw een debat, dan van drie dagen, en een stemming. Daarna moet het Hogerhuis akkoord gaan. Ook het Europees Parlement moet nog met de brexitdeal instemmen.

Zo werd de uitslag bekendgemaakt: