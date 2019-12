Lange straffen voor broers om liquidatiepogingen

Twee broers zijn veroordeeld tot lange celstraffen voor verschillende moordpogingen in de regio Twente. De liquidatiepogingen waren in 2017 in Enschede, Almelo en het Duitse Gronau. In alle gevallen wisten de slachtoffers het wonder boven wonder te overleven.

De oudste broer, Johan W. (38), moet 25 jaar de gevangenis in. Het is volgens de rechter bewezen dat hij in 2017 negen kogels op een man heeft afgeschoten en een paar dagen later een kapper in brand heeft gestoken.

De jongere broer, Maurits R. (25),krijgt tien jaar en zeven maanden celstraf. Hij is schuldig aan twee pogingen tot moord en ook schoot hij op een gesloten loungeclub. De man werd al eerder veroordeeld tot zestien jaar cel voor andere moordpogingen.

Simo D.

Het bewijs tegen de mannen bestond volgens RTV Oost uit dna-sporen op een kogelhuls en een automatisch wapen. Daarnaast heeft een kroongetuige een belastende verklaring afgelegd over de oudste broer en waren er meerdere getuigen van de misdaden die de jongste broer pleegde.

De straffen zijn gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Volgens de rechtbank hebben de mannen "kil en meedogenloos" gespeeld met mensenlevens. De opdrachtgever zou de Enschedese drugscrimineel Simo D. zijn. Hij zit op dit moment een straf uit in Duitsland, maar zou via binnengesmokkelde mobieltjes de opdrachten hebben verstrekt vanuit zijn cel. Het Openbaar Ministerie bekijkt nog of er voldoende bewijs is tegen D. om een zaak te beginnen.