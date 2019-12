Bridget Maasland verliest kort geding Telegraaf

Bridget Maasland heeft het kort geding dat ze aanspande tegen De Telegraaf verloren.

De tv-presentatrice had een schadevergoeding van 7500 euro en een rectificatie geëist, vanwege een artikel van vorige maand in De Telegraaf. Daarin stond dat André Hazes en Maasland op het huwelijk van Patty Brard in 2014 "hun eigen huwelijksnacht" beleefden.

Op dat moment had hij net een relatie met de vrouw met wie hij later een zoon zou krijgen. Ze zijn inmiddels uit elkaar en Hazes en Maasland zijn een stel.

Volgens Maasland hadden de twee alleen gezoend. De Telegraaf zegt twaalf bronnen te hebben, waarvan drie schriftelijk en ondertekend. Zij zouden allemaal zeggen "dat het ging om een vrijpartij, die veel verder ging dan één zoen".

Aan zichzelf te wijten

De rechtbank in Amsterdam gaat in het vonnis niet in op de vraag of de vrijpartij bewezen kan worden, maar vindt dat er voldoende bronnen waren om een publicatie te rechtvaardigen, ondanks de inbreuk op de privacy. Als publiek figuur moet Maasland zich volgens de rechter "meer laten welgevallen" dan anderen.

Omdat Maasland sinds kort een relatie heeft met Hazes is "deze mogelijke uitglijder van vijf jaar geleden alsnog nieuws geworden", schrijft de rechter. Dat is "heel onaangenaam voor haar, maar door het zo uit de hand te laten lopen op een feest waar in de woorden van haar raadsman de voltallige vaderlandse roddelpers aanwezig was, heeft zij dat voor een deel aan zichzelf te wijten."