Fiscus: deel gedupeerde ouders kinderopvangtoeslag onvindbaar

Het is nog steeds de bedoeling dat 300 gedupeerde ouders in de kinderopvangtoeslagzaak voor Kerst compensatie krijgen, maar niet iedereen is te vinden, zegt minister Hoekstra van Financiën. "Van sommige mensen zijn er geen rekeningnummers meer of is er geen vaste woon- of verblijfplaats", zegt de minister die het dossier voorlopig overneemt van de opgestapte staatssecretaris Snel.

"Maar iedereen van wie we een rekeningnummer en adres hebben, zullen wij compenseren voor de Kerst", vervolgt Hoekstra. Hij is persoonlijk betrokken bij het overmaken van de schadevergoeding. Een deel van de ouders zal die vandaag ontvangen, een ander deel begin volgende week. "Dit is prioriteit 1, 2 en 3 voor het ministerie, voor de Belastingdienst en voor mij." Hoekstra belooft zich met de zaak te blijven bemoeien als er een nieuwe staatssecretaris is.

Hoekstra wil aan de slag met de cultuur van de Belastingdienst en 'fundamenteel' kijken naar hoe het toeslagensysteem nu geregeld is. Afgelopen woensdag besloot Snel af te treden, omdat er behalve van de coalitiepartijen geen steun meer was in de Tweede Kamer voor zijn functioneren. "Ja, ik denk wel dat ik in zijn situatie hetzelfde gedaan had", zegt Hoekstra desgevraagd.

Fraudeur

De affaire kwam aan het licht door berichtgeving van RTL Nieuws en Trouw. Zeker enige honderden ouders zijn onterecht aangemerkt als fraudeur. Hun toeslag werd stopgezet en ze moesten het uitgekeerde bedrag terugbetalen. In veel gevallen werd er beslag op loon en goederen gelegd, waardoor de gezinnen in grote problemen kwamen.