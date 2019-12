Cel voor Irakees die spioneerde voor Iran, onder meer in Nederland

Een Iraaks-Zweedse man is door een rechtbank in Zweden veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het bespioneren van leden van de Ahwazi, een Arabisch-Iraanse minderheid.

Volgens de rechter verzamelde Raghdan al-H. in Zweden, Denemarken, België en Nederland gegevens over de Ahwazi-gemeenschap en speelde hij die door naar de Iraanse geheime dienst. De Ahwazi-minderheid heeft volgens mensenrechtenorganisaties in Iran te maken met onderdrukking en discriminatie.

De man heeft sinds 2009 een Zweedse verblijfsvergunning. Hij deed alsof hij journalist was van een Arabische online krant. Onder die dekmantel bezocht hij demonstraties en conferenties van de Ahwazi-gemeenschap.

Televisiezender in Rijswijk

Volgens onderzoeksprogramma Argos en het AD spioneerde al-H. in Nederland bij de in Rijswijk gevestigde televisiezender Alahwaz TV en bij mensen thuis, waar hij inloggegevens verzamelde.

Door het spionagewerk van de man zijn volgens de rechter mogelijk een groot aantal Ahwazi's en hun familieleden vervolgd, gewond geraakt of gedood. De straf is gelijk aan de eis van de aanklager.

Moord in Nederland

Er zijn meerdere groepen die strijden voor onafhankelijkheid van de regio Ahwaz. Iran ziet veel van die afscheidingsbewegingen als terroristische organisaties, waaronder ook de ASMLA. De oprichter daarvan werd in 2017 in Den Haag doodgeschoten.

Een andere afscheidingsbeweging, de Ahvaz National Resistance, eiste vorig jaar met Islamitische Staat de verantwoordelijkheid op voor een aanslag op een militaire parade in de stad Ahvaz, in de gelijknamige regio. Daarbij vielen 25 doden, onder wie leden van de Iraanse Revolutionaire Garde, het militaire elitekorps van Iran.