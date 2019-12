Verdachte mogelijke goudroof Rotterdam weer vrij

Een 61-jarige man uit Oud-Beijerland, die was opgepakt in verband met een mogelijke goudroof uit een Rotterdamse bank, is vrijgelaten. Volgens justitie is er niet genoeg bewijs om hem langer vast te houden. Hij blijft wel verdachte in de zaak.

Dinsdag deden zwaarbewapende agenten een inval in het Erasmushuis, het voormalige pand van de Hollandsche Bank-Unie, aan de Coolsingel. In de kelder van het gebouw zitten privékluizen, schreef de regionale zender Rijnmond eerder. Die kunnen worden gehuurd door particulieren en beleggers.

Een goudhandelaar deed enkele weken geleden aangifte omdat er uit zijn kluis voor tientallen miljoenen euro's aan goud zou zijn gestolen. Hij wilde zijn goud verkopen, maar het bleek niet meer in de kluis te liggen. Daarop deed de politie op meerdere plekken in het land doorzoekingen, waaronder in het Erasmushuis. Dinsdag werd ook de 61-jarige man uit Oud-Beijerland aangehouden.