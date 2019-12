Twee supermarkten in Oostermeer en Damwoude worden Friestalig

De dorpen Oostermeer en Damwoude hebben samen de primeur met de eerste Friestalige supermarkt. Op reclameborden in de winkels worden vanaf nu de producten ook aangeprezen in het Fries. Het is een initiatief van Afûk, een stichting die ijvert voor de Friese taal en cultuur.

Volgens Fokke Jagersma van Afûk wordt er in veel supermarkten door het personeel Fries gesproken en zijn er ook vaak streekproducten te koop, maar is de taal verder nergens terug te zien. Hij noemt dat een gemiste kans, ook voor het toerisme.

"Als je in het buitenland bent, wil je ook proeven dat het anders is. In 2018 waren er ook veel toeristen die aan hebben gegeven dat de Friese taal niet zichtbaar is voor hen", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

Friese woorden, maar wel met uitleg

De twee supermarkten die aan het project meedoen, mogen zelf bepalen hoe ze dat doen. Zo kiest de dorpswinkel in Oostermeer ervoor om alles in het Fries te doen, maar wel met onderschriften met uitleg. Zoals pakken drinken met: 'Foar de toarst.' En toiletpapier met: 'Foar as de krante op is.'

In Damwoude heeft de Albert Heijn gekozen voor tweetaligheid. "Wij houden de huisstijl aan met de Nederlandse teksten, maar daar zetten we het Fries onder", zegt bedrijfsleider Durk Boer. "Damwoude moet er ook om kunnen glimlachen. Er zijn de gekste woordjes. Ik wist eerst niet wat 'flaubiten' waren, dat zijn dus 'tussendoortjes'. Zo leer je ook nog wat, ook als klant."

Inmiddels is er ook landelijk belangstelling voor dit project. In februari komt een delegatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken op bezoek.