Belangrijke test voor Boeing: vliegt de Starliner succesvol naar het ISS?

Op dat moment gaat er een Atlas 5-raket de lucht in. Bovenop staat de CST-100 Starliner van Boeing. Deze moet gaan concurreren met de Crew Dragon van SpaceX. Die capsule werd in maart al succesvol getest.

Boeing en SpaceX sloten in 2014 miljardencontracten af met ruimtevaartorganisatie NASA. De Amerikaanse overheid koos ervoor om twee bedrijven in te huren om een situatie als met de spaceshuttle te voorkomen. Dat ruimtevaartuig werd in 2011 in de ban gedaan, maar daardoor had de VS niets meer om op terug te vallen.

NASA werd toen afhankelijk van de Russen om het ISS te bereiken. Als Boeing en SpaceX in hun missie slagen is dat niet langer het geval.