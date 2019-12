Strengere regels voor 'gevaarlijke' overnames telecomsector

Het kabinet wil telecom- en internetbedrijven met meer dan 100.000 Nederlandse gebruikers beter beschermen tegen vijandige en ongewenste overnames.

Als een overname de nationale veiligheid of openbare orde in gevaar brengt of kan brengen moet het kabinet het besluit kunnen terugdraaien of een voorgenomen overname kunnen verbieden.

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken: "Het kabinet wil voorkomen dat onze nationale veiligheid geraakt wordt als onbetrouwbare, niet-transparante of criminele bedrijven deze Nederlandse partijen willen overnemen."

Ook Nederlandse hostingdiensten met een grootte van meer dan 400.000 domeinnamen, internetknooppunten met meer dan 300 autonome aangesloten systemen en datacenters met een elektrisch vermogen van meer dan 40 megawatt vallen onder de maatregel.

Ook regionale aanbieders

"De voorgenomen drempels zijn zo gekozen dat niet alleen landelijke partijen eronder vallen", zegt Keijzer. "We beschermen ook meer regionale aanbieders die bijvoorbeeld Twente, het Westland en Zeeland van internet voorzien."

Keijzer had het plan al eerder aangekondigd, maar de Raad van State vond dat het juridisch nog niet in orde was. Zij heeft de aanbevelingen in het wetsvoorstel 'Wet ongewenste zeggenschap telecommunicatie' overgenomen.