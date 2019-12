Booking.com gaat in de hele Europese Unie eerlijker adverteren

Ook moet er meer inzicht geboden worden in prijsvergelijkingen. Zo hoeft een lagere prijs niet te betekenen dat er korting wordt gegeven: die kan ook tot stand komen door andere verblijfsdata, bijvoorbeeld in het laagseizoen. Er mag dan niet meer worden gesuggereerd dat er sprake is van een korting. En Booking.com moet in elk land gaan adverteren met totaalprijzen, dus inclusief toeslagen en belastingen.

Booking.com krijgt tot juni om al deze veranderingen voor de hele EU door te voeren. Ook vergelijkbare online bedrijven zullen worden gemonitord. Reynders noemt het "een belangrijk signaal" dat marktleider Booking.com zijn advertentiebeleid aanpast. "Niet-transparante communicatie is een bron van frustratie voor velen. Internetbedrijven moeten beseffen dat ze het vertrouwen van consumenten moeten blijven verdienen."

Over de afspraken heeft Booking.com maandenlang onderhandeld met de Europese Commissie en nationale consumentenwaakhonden. Het bedrijf is in het verleden al vaker op de vingers getikt vanwege zijn advertentieteksten, in Nederland onder meer door de Reclame Code Commissie in 2014.