Boerenorganisaties eisen nieuwe stikstofafspraken en stappen naar rechter

Het Landbouw Collectief, een samenwerkingsverband van dertien boerenorganisaties, sleept minister Schouten voor de rechter. De boeren eisen extra afspraken over de stikstofrechten, zeggen ze in Trouw.

Sinds vorige maand is er een regeling waardoor varkensboeren die willen stoppen met hun bedrijf een subsidie kunnen krijgen. Ze moeten dan alle stallen en mestkelders slopen, hun vergunning laten intrekken en ze mogen niet op een andere plek opnieuw beginnen. Ook gaat de gemeente dan het bestemmingsplan wijzigen, zodat er niet een nieuwe varkensboerderij op dezelfde plek kan komen.

De boeren eisen nu dat de stikstofrechten niet verloren gaan. Ze willen dat andere varkensboeren in de omgeving de rechten kunnen overnemen, zodat die hun bedrijf kunnen uitbreiden.

Blijven vechten

Maar minister Schouten zegt dat dat niet kan, omdat de lopende regeling niet kan worden aangepast. Volgens Trouw heeft ze de aankondiging van de rechtsgang "voor kennisgeving aangenomen".

Het kabinet en het Landbouw Collectief hebben dinsdag afspraken gemaakt over de aanpak van de stikstofcrisis. Toch is de aankondiging van een rechtszaak niet vreemd, zegt LTO Nederland-voorzitter Calon. "Dat we op verschillende onderdelen tevreden mogen zijn, betekent niet dat we gaan rusten op de overige punten. Integendeel, LTO zal blijven vechten voor de belangen van haar leden."