Kersttijd levert Limburgse economie tientallen miljoenen euro's op

Kerstmis en Limburg; het blijkt een uiterst lucratieve combinatie. In deze laatste weken voor Kerst worden er tientallen miljoenen euro's verdiend aan dagjesmensen en toeristen die zich vergapen aan kerstmarkten in de grotten van Valkenburg en de winterse show op en rond het Vrijthof in Maastricht.

Gemiddeld geven bezoekers in Maastricht bijna 200 euro per persoon uit aan hotelovernachtingen, eten in restaurants of gewoon aan winkelen. Als klap op de vuurpijl komen daar dit jaar voor het eerst de kerstshows bij van André Rieu en zijn Johann Strauss Orkest. Vanavond en dit weekend geeft hij drie kerstconcerten in het MECC-congrescentrum.

"Dankzij Rieu weer 40.000 bezoekers extra naar Maastricht. Ja, geweldig", zegt directeur Leontien Mees van Maastricht Marketing. Tien jaar geleden was er in de Limburgse hoofdstad niets te doen in december. "Je kon hier een kanon afschieten. Toen is het winter- en kerstevenement 'Magisch Maastricht' bedacht."

Het economisch effect spreekt boekdelen: de afgelopen jaren steeg alleen al het aantal hotelovernachtingen in Maastricht met 42 procent. "Deze weken gaat het om een omzet van 12 miljoen euro", aldus Mees vanochtend in het NOS Radio 1 Journaal.

Nieuwe records

Ook Valkenburg trekt al jaren zo'n 300.000 bezoekers in de weken voor Kerstmis met kerstmarkten in de grotten. De gemeente wordt in deze periode overspoeld door bussen van internationale operators. Bij de laatste telling leverde dat een aantal op van 865 touringcars.

"Alles bij elkaar schatten wij de omzet voor onze economie in Valkenburg op circa 15 miljoen euro", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Dit jaar blijven de markten voor het eerst een week langer open, dus ook tussen Kerstmis en Oud en Nieuw. "Dat zou best eens voor nieuwe records kunnen zorgen." Vorige week werd bekend dat 'Kerststad Valkenburg' in de Top 10 staat van Best Christmas Markets 2020. Hiermee laat Valkenburg grote Europese steden als Praag en Keulen achter zich.

Rieu factor van belang

André Rieu, geboren en getogen in Maastricht, is een belangrijke troef voor de Limburgse economie. "Zijn zomerconcerten - afgelopen zomer 13 optredens in drie weken tijd in Maastricht op het Vrijthof - trokken 155.000 mensen. Dan heb je het over 30 miljoen euro aan inkomsten. Nu begint hij met drie kerstconcerten, hopelijk worden het er komend jaar nog meer", aldus directeur Mees van Maastricht Marketing.

En dat hoopt Rieu zelf ook: "Ja, het MECC aankleden en gezellig maken met kroonluchters, Charles Dickens-sfeer, mooie kerstbomen, rode lopers en ijsbanen, dat vergt een enorme investering. Dat moet wel worden terugverdiend. Maar ik ben heel blij, om te beginnen, met de drie shows dit jaar."

Tijdens de repetities voor zijn kerstshows wordt duidelijk dat Rieu een perfectionist is. Muzikanten die even een verkeerde toon spelen, krijgen direct een reprimande. "Jazeker, ik ben wel een Pietje Precies maar dat moet ook. We zijn al langer dan dertig jaar bij elkaar. Als je niet de puntjes op de i blijft zetten, wordt het een zooitje."