Terugkoopactie wapens Nieuw-Zeeland eindigt, succes onduidelijk

Nieuw-Zeelanders kunnen alleen vandaag nog verboden wapens inleveren bij de politie. Het is de laatste dag van de terugkoopactie die premier Ardern bedacht na de aanslag op twee moskeeën in Christchurch, waarbij in maart 51 mensen omkwamen.

Een paar weken na de aanslag stemde het Nieuw-Zeelandse parlement in met een strengere wapenwet, die automatische en semi-automatische wapens verbood. Mensen met zo'n wapen in huis kregen daarop vanaf juli de kans om het bij de politie in te ruilen voor geld. De regering trok daar 200 miljoen Nieuw-Zeelandse dollar voor uit.

Sinds juli zijn er zo'n 50.000 wapens ingeleverd. Het is onduidelijk hoeveel wapens er in totaal in omloop zijn in Nieuw-Zeeland en daarom is het succes van de terugkoopactie moeilijk te meten.

Niet enthousiast

Oppositiepartijen en wapenlobbyisten zijn niet enthousiast over de amnestieregeling. Zij schatten in dat maar een derde van de wapens is ingeleverd en hadden liever helemaal geen verbod gezien. "De regering had zich beter kunnen richten op het aanpakken van bendes dan op wapeneigenaren die zich gewoon aan de wet houden", zei een woordvoerder van de oppositiepartij National Party.

Wie na vandaag in Nieuw-Zeeland wordt betrapt met een automatisch of semi-automatisch wapen krijgt daar geen geld meer voor, maar loopt het risico vijf jaar de cel in te gaan.