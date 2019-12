Bosnië haalt 25 voormalige IS-strijders terug uit Syrië

Bosnië heeft 25 Bosnische oud-IS-strijders teruggehaald uit Syrië. Zeven mannen zijn direct vastgezet, zes vrouwen en twaalf kinderen zijn voor medische controle naar een opvangcentrum gebracht.

De mannen worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie, deelname aan buitenlandse paramilitaire groepen en terrorisme. Tegen een aantal van hen was een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd.

In 2014 was Bosnië een van de eerste landen in Europa die straffen instelde voor teruggekeerde IS-strijders. Zeker 300 Bosniërs zijn de afgelopen jaren afgereisd naar het Midden-Oosten om zich daar aan te sluiten bij Islamitische Staat. 46 van hen zijn na terugkomst in Bosnië veroordeeld.