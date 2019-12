Nabestaanden insulinemoorden willen verpleeghuizen vervolgen

Nabestaanden willen dat ook vier Rotterdamse zorginstellingen voor de rechter komen voor de insulinemoorden. Ron Paternoster, zoon van een slachtoffer, spreekt zelfs van "de andere daders", naast de vandaag veroordeelde Rahiied A.

De rechter achtte bewezen dat A. vier kwetsbare bejaarden vermoordde door hun insuline in te spuiten, en dat probeerde bij zeven anderen. Hij kreeg er 20 jaar en tbs met dwangverpleging voor, gelijk de eis van het OM.

Paternoster vindt dat de instellingen medeverantwoordelijk zijn voor de doden. "Zij hadden moeten zorgen dat iemand met zo'n staat van dienst niet aan het werk had gekund."

"Ze wisten dat zijn VOG niet in orde was, zijn diploma had hij niet", somt Ineke Witvliet op, dochter van een van de slachtoffers. "Als ze er werk van hadden gemaakt, had hij niet in andere instellingen kunnen werken."

Tekortkomingen

Eerder concludeerde de Inspectie Gezondheidszorg al dat er tekortkomingen waren bij de vier zorgaanbieders. Ze deden bijvoorbeeld niet voldoende onderzoek naar het verleden van A. en de medicatieveiligheid was niet op orde. Volgens de inspectie hebben de instellingen inmiddels verbeteringen aangebracht.

Paternoster neemt daar geen genoegen mee. "Zij hebben de kans verschaft waardoor hij mijn moeder een insuline-injectie kon geven. Ze zijn medeverantwoordelijk, dus die gaan we strafrechtelijk aanpakken."

Paternoster vindt dat hij het aan zijn moeder verplicht is om een zaak tegen haar zorginstelling te beginnen. "Mijn moeder zou niet anders willen. Ze was een intelligente vrouw, een heel sociaal mens. Ik wil dit voor haar tot aan het einde uitzoeken."