'Er zijn zat nieuwe kersthits, maar die vijf zul je het meeste horen'

70s en 80s domineren

Een blik op de kerst-top-50 van de Nederlandse radio vorig jaar bewijst dat. Driving home for Christmas van Chris Rea stond op nummer 1 omdat hij 710 keer werd gedraaid in december. Band Aid was nummer 2, Wham! nummer 3. Kerstkoningin Mariah Carey maakte de top vijf compleet met Andy Williams' It's the most wonderful time of the year. (De hele lijst vind je onder in dit artikel).

De klassiekers deden het over het algemeen goed: in de bovenste helft van de ranglijst overheersen nummers uit de jaren 70 en 80. Maar er stonden toch ook nog vijf nummers uit de jaren 10 hoog in de lijst, zoals Kelly Clarksons Underneath the tree, Santa tell me van Ariana Grande (beide 2013) en Coldplays Chrismas lights (2010).

De enige twee Nederlandse nummers in het linkerrijtje, Vrolijk Kerstfeest allemaal van Guus Meeuwis en Deze Kerst ben ik bij jou van André Hazes kwamen beide uit 2018. Ze lijken zich dit jaar niet te kunnen handhaven: beide zijn in de ranglijst gezakt.