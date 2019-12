Handlanger Dutroux aangevallen in daklozenopvang Brussel

Michel Lelièvre, de onlangs vrijgelaten handlanger van de Belgische kindermoordenaar Marc Dutroux, is in de Brusselse deelgemeente Anderlecht in elkaar geslagen, melden Belgische media.

De 48-jarige Lelièvre werd volgens zijn advocaat door een groep onbekende personen aangevallen en "zwaar geslagen". De aanvallers zouden zich toegang verschaft hebben tot het opvanghuis voor daklozen waar Lelièvre volgens Belgische media verblijft omdat niemand hem in huis wil nemen of een kamer wil verhuren.

Vervroegd vrijgelaten

Door tussenkomst van een derde persoon werd volgens zijn advocaat de aanval op Lelièvre uiteindelijk gestopt. Hij is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar inmiddels weer weg.

Lelièvre werd in 2004 veroordeeld tot 25 jaar gevangenisstraf wegens medeplichtigheid aan de ontvoering, foltering en opsluiting van de meisjes An (17), Eefje (19), Sabine (12) en Laetitia (14) in 1995 en 1996. Van hen overleefden alleen Sabine en Laetitia.

Michel Lelièvre kwam op 2 december, na 23 jaar gevangen te hebben gezeten, vervroegd vrij.