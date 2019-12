'Doden na schietpartij bij hoofdkantoor Russische geheime dienst'

Bij het hoofdkantoor van de Russische geheime dienst FSB in Moskou is geschoten. Volgens Russische media zijn daarbij een tot drie doden gevallen.

De krant Izvestia meldt dat de schietpartij plaatsvond in de receptie van het FSB-gebouw. De slachtoffers zouden allen werkzaam zijn bij de FSB. Andere media schrijven dat er buiten het gebouw werd geschoten, waarbij een verkeersagent zou zijn omgekomen.

De FSB meldt aan het Russische persbureau Interfax enkel dat "een crimineel" begon te schieten, zonder een exacte plek te noemen. Hij is kort daarna uitgeschakeld, aldus de dienst.

Veiligheidsmaatregelen

De FSB schroefde na de schietpartij meteen de veiligheidsmaatregelen op bij andere gebouwen van de inlichtingendienst in Moskou. Volgens The Moscow Times ging het om één schutter, die was bewapend met een kalasjnikov.

Ooggetuigen lieten aan persbureau Reuters weten dat ze kort na de schietpartij werden gevraagd het gebied rond het FSB-gebouw te verlaten. Tegelijkertijd renden zwaarbewapende agenten richting het FSB-gebouw.