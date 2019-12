Italië dient 'ndrangheta gevoelige slag toe tijdens mega-operatie

Met een grootscheepse operatie heeft de Italiaanse politie een gevoelige slag uitgedeeld aan de Italiaanse maffia-organisatie 'ndrangheta uit Calabrië in Zuid-Italië.

Bij deze mega-operatie genaamd Rinascita-Scott werden 334 verdachten opgepakt en er is voor zo'n 15 miljoen euro aan goederen in beslag genomen. 260 verdachten zijn vastgezet en zo'n 70 zijn onder huisarrest geplaatst. Naar 82 anderen is een onderzoek ingesteld. Bij de actie, die zich uitstrekte tot Duitsland, Zwitserland en Bulgarije, waren circa 2500 politieagenten betrokken.

Witwassen

De verdachten worden beschuldigd van afpersing, moord, drugshandel, het witwassen van geld en lidmaatschap van een maffiaorganisatie. De maffialeden gebruikten bars, restaurants, hotels en zelfs begrafenisondernemingen om geld wit te wassen. De politie spreekt van ondermijning van de economie.

Onder de arrestanten is een voormalig parlementslid van Forza Italia, advocaat Giancarlo Pittelli. Ook een andere advocaat, een burgemeester, een politiecommandant en een van de hoogste maffiabazen, Luigi Mancuso, behoren tot de verdachten.

Giovanni Falcone

"Het is de grootste actie sinds een golf van arrestaties in de jaren 80 tegen de Siciliaanse maffia", zei een officier van justitie. Destijds werden meer dan 400 maffiosi aangeklaagd in het zogenaamde 'maxi-proces'. De meesten werden veroordeeld. Uit wraak vermoordde de maffia in 1992 de onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsellino.

De 'ndrangheta geldt als de machtigste maffiaorganisatie ter wereld en beheerst de internationale cocaïnehandel. Ook in Nederland is de 'ndrangheta actief.