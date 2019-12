Zeven jaar cel voor gewelddadige verkrachtingen in Vlissingen

Een 34-jarige man uit Vlissingen is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het verkrachten van vier vrouwen. De man heeft volgens de rechtbank in 2017 en 2018 de vrouwen op brute wijze mishandeld en verkracht. Hij leerde de slachtoffers kennen via datingsites, waarna afspraakjes volgden.

De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij een vertrouwensrelatie opbouwde met zijn slachtoffers, "waarbij deze vrouwen dachten een leuke man te hebben ontmoet". Seks ontaardde in "het botvieren van eigen lusten door fors geweld" tegen de vrouwen en in verkrachting. De slachtoffers "moeten zich enorm bang en ook vernederd hebben gevoeld", zei de rechtbank.

Naast de celstraf moet hij ook een schadevergoeding van ruim 47.000 euro betalen.

Vrijspraak

De Vlissinger spreekt tegen dat hij de vrouwen heeft verkracht, schrijft Omroep Zeeland. Zijn advocaat eiste vrijspraak, omdat de vrouwen wisten waar ze aan begonnen. Pas na de eerste aangifte zochten zij contact met elkaar en deden ze "ineens" allemaal aangifte, verklaarde hij.

Het Openbaar Ministerie had een gevangenisstraf van 10 jaar geëist voor het verkrachten van zes vrouwen. De straf valt lager uit omdat de rechter de verkrachting van twee vrouwen niet bewezen achtte.