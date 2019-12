Windmolenactivist Jan H. voorlopig vrij: tranen bij familie en vrienden

Windmolenactivist Jan H. mag zijn proces in vrijheid afwachten. Dat heeft de rechtbank in Assen bepaald. De 58-jarige Groninger wordt verdacht van het versturen van dreigbrieven en het dumpen van asbest tegen de aanleg van windmolenparken in Drenthe en Groningen. H. zat sinds juni vast.

Hij mag naar huis omdat de regiezitting die voor volgende maand gepland stond niet door kan gaan, omdat het onderzoek dan nog niet klaar is. Die is nu verplaatst naar maart. Zijn persoonlijke belangen zijn nu zwaarder gaan wegen, aldus de rechtbank.

Wel moet de man zich melden bij de reclassering en mag hij geen contact opnemen met twee medeverdachten.

Applaus

Toen de officier van justitie zei dat het Openbaar Ministerie geen bezwaar heeft tegen de vrijlating, slaakte H. volgens RTV Drenthe een zucht van verlichting. "Dat klinkt goed. Ik hoop dat jullie erin meegaan. Het thuisfront heeft me hard nodig", zei hij tegen de rechters.

De familie op de tribune applaudisseerde toen de rechter bepaalde dat hij voorlopig vrijkomt. Zijn dochters liepen met tranen in hun ogen de rechtbank uit.

Ondernemer Jan Nieboer was vanmiddag ook bij de rechtszaak. Hij zat destijds zes weken in voorarrest vanwege betrokkenheid bij de dreigementen. Nieboer is blij met de vrijlating van Jan H. "Deze blijdschap is ook de bevestiging van mijn verwachting. Ik wist dat dit zou gebeuren", zegt hij tegen RTV Noord.