Prinses Amalia op de publieke tribune van de Tweede Kamer

Prinses Amalia heeft vanmiddag een bezoek gebracht aan de Tweede Kamer. Tijdens stemmingen en de dagelijkse regeling, waarin de Kamer de agenda voor de komende tijd vaststelt, zat de kroonprinses op de publieke tribune.

Ze werd vergezeld door twee leeftijdsgenoten. Volgens de Rijksvoorlichtingsdienst ging het niet om een bezoek in het kader van haar schoolopleiding, maar was ze "uit interesse" naar de Kamer gekomen. De Prinses van Oranje doet dat wel vaker, zegt de RVD.

De 16-jarige Amalia zit in de vijfde klas van gymnasium Sorghvliet in Den Haag. Over twee jaar, als ze 18 is, neemt ze "van rechtswege" zitting in de Raad van State, het hoogste adviesorgaan van de regering. Dat is een puur symbolische functie.