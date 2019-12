Hond en baasje gewond door vuurwerk in brievenbus Limburgse woning

Bij een woning in Urmond in Limburg is gisteravond laat vuurwerk naar binnen gegooid. Daarbij zijn een man en een hond gewond geraakt. Er waren ook twee kinderen in het huis. Zij lagen te slapen en zijn ongedeerd.

Het vuurwerk werd gisteravond rond 23.00 uur door de brievenbus gegooid, meldt 1Limburg.

De hond raakte gewond aan zijn achterpoot. Over de verwondingen van de man is niet veel bekend. Wel is duidelijk dat hij niet zwaargewond is geraakt. "Het valt achteraf mee en het had veel erger kunnen zijn", zegt een woordvoerder van de politie.