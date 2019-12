Tiener in VS steelt vliegtuig en knalt tegen gebouw

Een 17-jarig meisje in Fresno, in de Amerikaanse staat Californië, is opgepakt nadat ze had geprobeerd een privévliegtuig te stelen. Het incident gebeurde gisteren al, maar nu zijn er bewakingsbeelden van vrijgegeven.

Volgens Amerikaanse media klom de tiener bij het vliegveld over een hek met prikkeldraad om in het toestel te klimmen. Het zou haar zijn gelukt één motor te starten, waardoor het vliegtuig in beweging kwam.

Op de beelden is te zien hoe het vliegtuig een draai maakt en tegen een gebouw tot stilstand komt: