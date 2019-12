Het Rotterdamse verbod op straatintimidatie, in de volksmond ook wel sisverbod genoemd, is in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Dat heeft het gerechtshof Den Haag bepaald.

Omdat vrijheid van meningsuiting in de grondwet staat, gaat de landelijke overheid over een aanpassing. Verandering van de grondwet moet met een tweederdemeerderheid in de Tweede en Eerste kamer worden goedgekeurd.