Wekdienst 19/12: uitspraak zaak insulinemoorden en onderzoek failliete ziekenhuizen

Goedemorgen! De Onderzoeksraad voor Veiligheid komt met een rapport over de faillissementen van het Slotervaartziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. En de rechtbank Rotterdam doet uitspraak in de zaak tegen de man die wordt verdacht van het doden van de patiënten met insuline.

Vooral in het oosten schijnt vandaag de zon. In het westen komen meer wolkenvelden voor en later kan daar ook wat lichte regen vallen. Het wordt zeer zacht voor de tijd van het jaar met 11 tot 14 graden. Vanaf morgen wordt het wisselvalliger met van tijd tot tijd regen of motregen.