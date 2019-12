Origineel olympisch manifest uit 1892 brengt 8,8 miljoen dollar op

Het originele olympisch manifest waaruit de moderne Olympische Spelen zijn ontstaan, heeft op een veiling in New York 8,8 miljoen dollar opgebracht. Veilinghuis Sotheby's schatte de opbrengst eerder op zo'n anderhalf miljoen dollar.

Het document werd in 1892 opgesteld door de Fransman Pierre de Coubertin. Op veertien pagina's zette hij zijn visie uiteen voor de Olympische Spelen. Twee jaar na publicatie van het manifest richtte De Coubertin het Internationaal Olympisch Comité op en in 1896 vonden de eerste moderne Spelen plaats in Athene.

Wie het olympisch manifest heeft gekocht, is niet bekend. Niet eerder werd er zo veel geld betaald voor een historisch sportstuk. Het oude veilingrecord werd in juni dit jaar gevestigd toen een wedstrijdshirt van de Amerikaanse honkballegende Babe Ruth werd geveild voor 5,6 miljoen dollar.