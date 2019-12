Hans Goedkoop stopt na 19 jaar als presentator van Andere Tijden

Presentator Hans Goedkoop stopt na negentien jaar met het geschiedenisprogramma Andere Tijden. Dat hebben de NTR en de VPRO bekendgemaakt. De historicus was het gezicht van het programma vanaf de eerste aflevering op 12 maart 2000. Het programma gaat door met een nieuwe presentatrice: historica Astrid Sy.

Volgens Goedkoop is het na ruim 700 afleveringen tijd voor iets anders. Hij sloot iedere aflevering af met dezelfde woorden: "Dit was Andere Tijden, terug naar de onze." Goedkoop blijft wel verbonden aan de NTR voor andere geschiedenisprogramma's. Eerder werd bekend dat Andere Tijden de helft van z'n zendtijd moet inleveren wegens bezuinigingen bij de publieke omroep.

Opschoonbeurt

Goedkoop vroeg daarvoor destijds aandacht in een Facebook-filmpje. Nu zegt hij tegen NRC dat onvrede over de bezuinigingen niet de reden is van zijn vertrek. "Nee, ik ga weg om ruimte te maken voor vernieuwing. Toen we hoorden dat we minder afleveringen gingen maken leek het een goed moment om het programma een opschoonbeurt te geven."

"Maar omdat ik dit al zo lang doe - ik betrap mezelf er weleens op dat ik me afvraag hoe ik nu weer de jaren vijftig moet beschrijven - kwam ik tot de conclusie dat bij vernieuwing ook een nieuw gezicht hoort."

Astrid Sy is vanaf 29 januari te zien in Andere Tijden. Zij gaat het anders aanpakken dan Goedkoop: Sy gaat iedere aflevering op reportage, terwijl haar voorganger presenteerde op afstand.