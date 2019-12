Huis van Afgevaardigden gaat over tot impeachment Trump, als derde president ooit

Het besluit heeft geen gevolgen voor het dagelijks functioneren van Trump. De impeachment-zaak gaat nu naar de Senaat, die als een soort rechtbank zal oordelen over de aanklachten tegen Trump. De kans is groot dat Trump de afzettingsprocedure zal overleven. Er is een tweederdemeerderheid nodig om hem af te zetten en in de Senaat heeft Trumps Republikeinse partij de meerderheid.

De verwachting is dat de Senaat nog voor het einde van het jaar zal zal beslissen over het afzetten van Trump.

Clinton en Johnson

Bill Clinton was in 1998 - vandaag precies 19 jaar geleden - de laatste president die werd geïmpeacht, omdat hij onder ede had gelogen over een affaire met een stagiaire, Monica Lewinsky. Voor hem was Andrew Johnson in 1868 de eerste president die dreigde te worden afgezet; hij had zijn minister van Defensie zonder toestemming van het Congres ontslagen.

Beide presidenten konden uiteindelijk blijven zitten - voor de afzetting van Johnson was slechts één stem te weinig - omdat er in de Senaat niet de benodigde meerderheid was voor hun afzetting. Net als dus de verwachting is bij Trump.