Tot zes jaar celstraf voor twee mensensmokkelaars op Het Kanaal

Een Nederlands-Guineese man en een Afghaan zijn in Frankrijk veroordeeld tot respectievelijk 3 en 6 jaar cel voor mensensmokkel. Ze regelden rubberboten voor migranten om het Kanaal over te steken naar Engeland.

In augustus ging dat mis. Op het Kanaal kwam een boot in de problemen en raakten drie migranten te water. Twee mannen werden gered, een Iraanse vrouw verdronk. Haar stoffelijk overschot werd later enkele tientallen kilometers voor de kust van IJmuiden ontdekt.

Acht rubberboten

Na de reddingsactie startte de Franse politie een onderzoek en kwamen de mensensmokkelaars in beeld. Ze werden twee maanden gevolgd. In die periode kochten ze acht rubberboten, waarmee 84 migranten vanuit Frankrijk richting Engeland vertrokken. Die betaalden 3500 euro per persoon aan de smokkelaars.

"Ze maakten deel uit van een groter, hecht smokkelnetwerk waarin iedereen vastomschreven taken had", zegt correspondent Frank Renout. "Omdat het risico te groot was dat het nog een keer mis zou gaan en er weer iemand zou verdrinken, werd besloten om het tweetal op te pakken en niet te wachten tot het hele netwerk opgerold zou kunnen worden."

De Afghaanse man kreeg een hogere straf omdat hij wordt gezien als organisator. De Nederlands-Guineese man was alleen bij de uitvoering van de mensensmokkel betrokken en kreeg daarom een lagere straf.