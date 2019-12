NS-dochter Abellio stopt in 2022 met treindienst in Schotland

Treinen van NS-dochter Abellio mogen vanaf 2022 niet meer in Schotland rijden. De NS kwam er tijdens de onderhandelingen met Transport Scotland niet uit, waarna werd besloten de concessie van zeven jaar niet te verlengen naar tien jaar.

Sinds 2015 rijdt Abellio in Schotland, maar de resultaten blijven vooralsnog achter bij de verwachtingen. Vorig jaar leed het bedrijf een verlies van 2,3 miljoen euro. De NS ging de onderhandelingen met Transport Scotland dan ook hard in. "We hadden graag nog drie jaar in Schotland gereden, maar niet tegen elke prijs", zegt financieel directeur Bert Groenewegen van NS. "We willen de risico's van onze activiteiten in het buitenland beheersbaar houden en zorgen voor een goed rendement."

Hoewel Abellio dus nog geen winst maakt in Schotland zegt de NS dat voor 2022 nog wel te verwachten. In de eerste jaren van de concessie maakt een treinbedrijf zelden winst, doordat er flink geïnvesteerd moet worden in bijvoorbeeld treinen en het personeel.

Frustrerende veranderingen

Abellio is niet het enige treinbedrijf in het Verenigd Koninkrijk met negatieve resultaten. De resultaten van de Britse spoorwegen staan al langere tijd ter discussie. Almaar veranderende dienstregelingen en hoge prijzen wekken veel frustratie op bij de Britten. Er is momenteel dan ook een onderzoek ingesteld naar het functioneren van de geprivatiseerde spoormarkt in Groot-Brittannië.

In de rest van Groot-Brittannië blijft de NS-dochter wel gewoon rijden. Op dit moment rijden er treinen van Abellio in drie andere gebieden in Groot-Brittannië, onder meer bij Liverpool, Manchester en Newcastle. Ook heeft het bedrijf een deel van het busvervoer in Londen in handen.